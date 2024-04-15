Адвокаты попросили отпустить Портнягина под залог 10 млн рублей

Уточняется, что это могли бы быть подписка о невыезде, запрет определённых действий или залог.

«Мы готовы внести любую сумму, в том числе 10 млн рублей. Они есть на счету его жены», - добавили юристы.

Ранее в Тверском суде Москвы заявили, что получили ходатайство следствия о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

