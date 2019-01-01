Адвокаты по делу Кокорина-Мамаева обжалуют приговор
Адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого заявили о намерении обжаловать приговор. Как заявили РИА Новости защитники, обвиняемые «очень расстроены» вердиктом.
Ранее адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, заявил, что суд вынес решение по делу футболистов «в угоду средствам массовой информации». «За два удара - полтора года. Половину России-матушки можно сажать в колонии, даже больше», - заявил защитник.
Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и их приятеля Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам. Они признаны виновными в хулиганстве и причинении побоев в ходе двух драк 8 октября 2018 года в Москве. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН Александр Островский в эфире НСН предположил, что осужденные спортсмены будут отбывать наказание в Москве, минуя колонию.
Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, в свою очередь, заявил Телеканалу «360», что обвинительный приговор не стал для него сюрпризом. По словам Колоскова, ничего фатального не произошло и у спортсменов есть возможности вернуться в большой футбол.
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