Адвокаты по делу Кокорина-Мамаева обжалуют приговор

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и их приятеля Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам. Они признаны виновными в хулиганстве и причинении побоев в ходе двух драк 8 октября 2018 года в Москве. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН Александр Островский в эфире НСН предположил, что осужденные спортсмены будут отбывать наказание в Москве, минуя колонию.

Б​ывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, в свою очередь, заявил Телеканалу «360», что обвинительный приговор не стал для него сюрпризом. По словам Колоскова, ничего фатального не произошло и у спортсменов есть возможности вернуться в большой футбол.

