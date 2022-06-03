Адвокаты из недружественных стран не смогут работать в России
Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов зарубежных государств, что сделает невозможной их работу в России. Соответствующий приказ министерства юстиции Российской Федерации размещён на портале правовой информации.
Речь идёт о странах, включённых в список иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Перечень утверждён кабинетом министров РФ в марте. В список пока входят 48 государств и территорий, в том числе, Великобритания, страны ЕС, США, Украина, Швейцария, Япония.
Включение в реестр адвокатов иностранных государств – обязательное условие для работы зарубежных адвокатов в России. Соответствующие изменения внесены в административный регламент Минюста по ведению такого реестра.
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