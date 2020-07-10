Адвокатов по делу Ефремова проверят на соответствие профессиональной этике

Дисциплинарные дела возбуждены в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского за нарушение норм профессиональной этики. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов.

Если нарушения подтвердятся, им грозит взыскание вплоть до лишения статуса, отмечает «Интерфакс».

Федеральная плата адвокатов ранее заявляла, что Пашаев и Добровинский публично разглашают сведения, составляющие адвокатскую тайну, напоминает Life.ru.

Пашаев представляет интересы актёра Михаила Ефремова в деле о резонансом ДТП на Смоленской площади. Сторону потерпевших защищает Добровинский.

«Прощать не за что»: Потерпевшие отреагировали на отказ Ефремова признать вину

Ранее Пашаев рассказал журналистам, что убеждал Ефремова не признавать вину в смертельном ДТП до тех пор, пока суд не рассмотрит собранные им «доказательства невиновности». Кроме того, представитель Ефремова уже пообещал сенсацию в суде и дал понять, что рассчитывает на оправдательный приговор, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатыДТПМихаил Ефремов
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