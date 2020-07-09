«Прощать не за что»: Потерпевшие отреагировали на отказ Ефремова признать вину

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом Михаила Ефремова, подтвердила свою позицию относительно актёра. Поскольку артист не признаёт вину, то «прощать Михаила Ефремова не за что», заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.

«Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению», - приводит его комментарий РЕН ТВ.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада», водитель которого получил смертельные травмы. В момент аварии Ефремов был сильно пьян, позже у него в крови нашли наркотики.

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию

При этом на днях адвокат артиста Эльман Пашаев заявил о доказательствах невиновности подзащитного и рассказал, что убеждал Ефремова не спешить с признанием вины. Как сообщает Life.ru, Пашаев настаивает, что актёр в момент ДТП был настолько пьян, что ничего не помнит. «Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», - утверждал Пашаев.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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