«Прощать не за что»: Потерпевшие отреагировали на отказ Ефремова признать вину

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом Михаила Ефремова, подтвердила свою позицию относительно актёра. Поскольку артист не признаёт вину, то «прощать Михаила Ефремова не за что», заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.

«Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению», - приводит его комментарий РЕН ТВ.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада», водитель которого получил смертельные травмы. В момент аварии Ефремов был сильно пьян, позже у него в крови нашли наркотики.