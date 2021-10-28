Адвоката, защищающего Ивана Сафронова, объявили в розыск

По словам Павлова, его обвиняют в разглашении данных следствия по делу о госизмене, в которой подозревают Сафронова. Адвокат пояснил, что об объявлении в розыск узнал от своего подзащитного, которому в свою очередь об этом рассказал следователь.

Павлов отметил, что он не скрывает своего местоположения, узнать которое можно, позвонив ему по телефону. Он добавил, что с июля этого года с ним не проводили никаких следственных действий.



При этом ранее Павлов покинул территорию России. Он подчеркнул, что будет представлять интересы своих подзащитных заочно.

