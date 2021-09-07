Адвокат Ивана Сафронова покинул Россию

Адвокат Иван Павлов, которого обвиняется в разглашении тайны следствия, в своём Telegram-канале заявил, что из-за уголовного преследования уехал из России в Грузию.

Юрист, который известен участием в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, написал, что нашёл для своих подзащитных «надёжных адвокатов, которые продолжат работать в России».

Павлов напомнил, что из-за судебного запрета пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с клиентами и некоторыми коллегами, его работа стала неэффективной.

«Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», - отметил адвокат.

Ивана Павлова задержали в апреле. Следственный комитет предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования уголовного дела о госизмене против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Суд назначил адвокату запрет определенных действий.

