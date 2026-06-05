Градостроительный комплекс Москвы стал опекуном бобра Манюни
5 июня 202615:20
Во Всемирный день охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, градостроительный комплекс Москвы стал опекуном бобра Манюни из столичного зоопарка.
Отмечается, что Манюня — трудолюбивый экоинженер природы. Она проживает в зоопарке с 2019 года и уже успела обзавестись семьей. Градостроительный комплекс Москвы поможет животному жить в ещё более комфортных условиях.
Больше про жизнь бобров в Москве можно прочесть в спецпроекте «Московские бобры-строители».
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