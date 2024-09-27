Адвокат: Жена экс-мэра Сочи служила на СВО вплоть до задержания супруга

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского служила в зоне спецоперации вместе с ним вплоть до его задержания, рассказал адвокат чиновника Павел Зайцев. Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

Он не уточнил, в какой должности служила жена Копайгородского, однако добавил, что она сейчас вынуждена находиться в Москве.

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Зайцев также отметил, что он и его подзащитный намерены подавать жалобу в связи с многочисленными нарушениями при задержании. По его словам, при избрании меры пресечения не был учтен статус Копайгородского как военнослужащего, поэтому решение об аресте чиновника должен был принимать военный суд.

Ранее Зайцев рассказал, что следствие вменяет экс-мэру Сочи растрату в размере 3,7 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Уголовное ДелоСпецоперацияСочи

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