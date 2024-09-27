Адвокат: Жена экс-мэра Сочи служила на СВО вплоть до задержания супруга

Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября Строительство домов в Москве по программе реновации в ближайшие годы будет нарастать При оформлении колонн на платформе станции «Тютчевская» применено многослойное стекло триплекс В Подмосковье простились с актёром Романом Мадяновым Столичная ГАИ проведёт рейд на выявление нетрезвых водителей Сильный ветер ожидается в Москве в течение дня