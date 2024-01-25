Вдова военкора Татарского осталась довольна приговором Треповой
Вдова погибшего 2 апреля в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Валерия Фомина осталась довольна приговором Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
«Судебная система сработала на отлично. Этим я довольна! Спасибо!» — отметила Фомина.
Напомним, Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в террористическом акте, незаконном обороте взрывных веществ и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление. Треповой назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, Трепова должна будет выплатить компенсации потерпевшим в размере 16,5 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru