Вдова военкора Татарского осталась довольна приговором Треповой

«Судебная система сработала на отлично. Этим я довольна! Спасибо!» — отметила Фомина.

Напомним, Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в террористическом акте, незаконном обороте взрывных веществ и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление. Треповой назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, Трепова должна будет выплатить компенсации потерпевшим в размере 16,5 млн рублей.

