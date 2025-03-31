Адвокат заявил, что после выхода из колонии Ефремов будет лечиться
31 марта 202514:42
После выхода из колонии заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в первую очередь займётся лечением. Об этом сайту aif.ru заявил его адвокат Юрий Падалко.
Он отметил, что в колонии у актёра обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).
«После лечения уже потом будет видно, чем он займётся», – заключил юрист.
Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Падалко уточнил, что артист выйдет из колонии 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru