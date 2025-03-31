Адвокат заявил, что после выхода из колонии Ефремов будет лечиться

После выхода из колонии заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в первую очередь займётся лечением. Об этом сайту aif.ru заявил его адвокат Юрий Падалко.

Машков верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности

Он отметил, что в колонии у актёра обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

«После лечения уже потом будет видно, чем он займётся», – заключил юрист.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Падалко уточнил, что артист выйдет из колонии 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:ЗаключенныеЛечениеМихаил Ефремов

Горячие новости

Все новости

партнеры