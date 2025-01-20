Адвокат заявил, что биометрия поможет не стать жертвой «аферистов-двойников»

Биометрия поможет россиянам не стать жертвой аферистов-двойников, заявил адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, он отметил, что тем, кто хранит крупные суммы денег в банке, нужно воспользоваться услугами персонального менеджера. По словам адвоката, такой человек сразу сможет распознать мошенника.

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«Если крупные суммы денег хранятся в банке, то общаться с персональным менеджером, который будет знать вас в лицо», - сказал он и подчеркнул, что если от имени человека кто-то придет в отделение, то менеджер сразу поймет, что это мошенник и сообщит в полицию.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам минувшего года помог клиентам сохранить от мошенников свыше 300 млрд рублей. В пересчете на каждого клиента банка было сохранено 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

