Адвокат замглавы Минобороны: Иванова обвиняют в помощи подрядчикам ведомства
Замминистра обороны Иванова обвиняют в помощи подрядчикам министерства, которые якобы в обмен на содействие проводили строительно-ремонтные работы на объектах, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.
«Позиция Иванова заключается в том, что обвинение не соответствует действительности», - добавил он.
По словам собеседника агентства, в обвинении указаны стоимости ремонтных работ, которые были взяты «с потолка».
Ранее сообщалось, что информация об обвинении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в госизмене не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».
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