Адвокат замглавы Минобороны: Иванова обвиняют в помощи подрядчикам ведомства

Замминистра обороны Иванова обвиняют в помощи подрядчикам министерства, которые якобы в обмен на содействие проводили строительно-ремонтные работы на объектах, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

Адвокат замглавы Минобороны опроверг его связь с особняком из «Мастера и Маргариты»

«Позиция Иванова заключается в том, что обвинение не соответствует действительности», - добавил он.

По словам собеседника агентства, в обвинении указаны стоимости ремонтных работ, которые были взяты «с потолка».

Ранее сообщалось, что информация об обвинении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в госизмене не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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