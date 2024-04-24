Адвокат замглавы Минобороны: Иванова обвиняют в помощи подрядчикам ведомства

«Позиция Иванова заключается в том, что обвинение не соответствует действительности», - добавил он.

По словам собеседника агентства, в обвинении указаны стоимости ремонтных работ, которые были взяты «с потолка».

Ранее сообщалось, что информация об обвинении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в госизмене не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».

