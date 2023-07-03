«600 рублей за килограмм»: Адвокат назвал сумму компенсации за задержку багажа

«Пассажиры имеют право на взыскание штрафа с авиакомпаний, имеет право на неустойку и на компенсацию морального вреда. Есть такие понятия, как объявленная ценность и необъявленная ценность. Обычно никто не объявляет, поэтому максимально туристу вернут из расчета 600 рублей за килограмм, если это внутренние рейсы. Если речь идет о зарубежной авиакомпании, то это будет до 80 тысяч за килограмм, согласно Монреальской конвенции», - сказал Захидов.

Он также рассказал, что делать пассажирам, которые столкнулись с задержкой багажа. По словам адвоката, необходимо собрать ряд документов и направить претензию перевозчику с реквизитами счета, на который необходимо вернуть деньги.

«Чтобы предъявить претензии авиаперевозчику, необходимо собрать ряд документов. Первый документ – это акт о неполучении багажа, он будет самый сложный. Этот документ должен выдать авиаперевозчик. Будет он это делать или нет, это решается в каждом конкретном случае в лице того представителя, который есть либо в том городе, куда улетел пассажир, либо в самом аэропорту. Скорее всего, речь идет о том городе, куда пассажир улетел без багажа. Нужно к этому акту сделать распечатку электронного билета, квитанции, чеки, которые будут подтверждать расходы… Ну и реквизиты того счета, на который необходимо вернуть деньги», - резюмировал Захидов.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН рассказал, с чем может быть связан сбой в системе обработки багажа в «Шереметьево». Он отметил, что, вероятно, произошел сбой в электронике, сообщает «Радиоточка НСН».

