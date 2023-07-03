«600 рублей за килограмм»: Адвокат назвал сумму компенсации за задержку багажа
Пассажиры имеют право на взыскание штрафа с авиакомпаний, а также право на неустойку и компенсацию морального вреда, отметил в эфире НСН Алишер Захидов.
Пассажиры внутренних рейсов России получают за задержку багажа максимум 600 рублей за килограмм, а пассажиры зарубежных рейсов – до 80 тысяч, рассказал адвокат, член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» случился второй за неделю сбой в системе обработки багажа: она не работала в терминалах B и C 2 июля с 19.15 до 21.40 мск. Отмечается, что из-за этого вовремя не смогли отправить порядка 300 чемоданов, их дошлют вслед за владельцами следующими рейсами. Алишер Захидов отметил, что в таких случаях действуют общие нормы о защите прав потребителей.
«Пассажиры имеют право на взыскание штрафа с авиакомпаний, имеет право на неустойку и на компенсацию морального вреда. Есть такие понятия, как объявленная ценность и необъявленная ценность. Обычно никто не объявляет, поэтому максимально туристу вернут из расчета 600 рублей за килограмм, если это внутренние рейсы. Если речь идет о зарубежной авиакомпании, то это будет до 80 тысяч за килограмм, согласно Монреальской конвенции», - сказал Захидов.
Он также рассказал, что делать пассажирам, которые столкнулись с задержкой багажа. По словам адвоката, необходимо собрать ряд документов и направить претензию перевозчику с реквизитами счета, на который необходимо вернуть деньги.
«Чтобы предъявить претензии авиаперевозчику, необходимо собрать ряд документов. Первый документ – это акт о неполучении багажа, он будет самый сложный. Этот документ должен выдать авиаперевозчик. Будет он это делать или нет, это решается в каждом конкретном случае в лице того представителя, который есть либо в том городе, куда улетел пассажир, либо в самом аэропорту. Скорее всего, речь идет о том городе, куда пассажир улетел без багажа. Нужно к этому акту сделать распечатку электронного билета, квитанции, чеки, которые будут подтверждать расходы… Ну и реквизиты того счета, на который необходимо вернуть деньги», - резюмировал Захидов.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН рассказал, с чем может быть связан сбой в системе обработки багажа в «Шереметьево». Он отметил, что, вероятно, произошел сбой в электронике, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака
- Силовики нашли схрон украинских диверсантов в ЛНР
- Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
- Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат на 2 тысячи
- СМИ: Индонезия может отказаться от российских удобрений
- В украинском городе Сумы прогремели взрывы
- Правительство выделит более 3 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий
- Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях
- Bloomberg: Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $16,5 млрд
- Законопроект об учреждении звания «Город-герой спецоперации» внесли в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru