Адвокат задержанной в Минске Сапеги рассказал о ее состоянии

Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега иногда испытывает панические атаки, однако не высказывает жалоб. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович.

В Белоруссии допустили передачу Софьи Сапеги России после суда

«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится», — цитирует защитник РИА Новости.

Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего по маршруту из Афин в Вильнюс, пишут «Невские новости». Россиянку подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных белорусским Уголовным кодексом, отмечает телеканал «360». Девушка содержится под стражей в СИЗО КГБ в Минске.

В ходе допроса Сапега призналась в администрировании Telegram-канала, публикующего данные белорусских силовиков, напоминает «Свободная пресса». Ожидалось, что в понедельник россиянке предъявят обвинение. Следственные действия продолжатся во вторник.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:МинскСИЗОБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры