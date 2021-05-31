Адвокат задержанной в Минске Сапеги рассказал о ее состоянии

«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится», — цитирует защитник РИА Новости.

Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего по маршруту из Афин в Вильнюс, пишут «Невские новости». Россиянку подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных белорусским Уголовным кодексом, отмечает телеканал «360». Девушка содержится под стражей в СИЗО КГБ в Минске.

В ходе допроса Сапега призналась в администрировании Telegram-канала, публикующего данные белорусских силовиков, напоминает «Свободная пресса». Ожидалось, что в понедельник россиянке предъявят обвинение. Следственные действия продолжатся во вторник.

