Адвокат задержанной в Минске Сапеги рассказал о ее состоянии
Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега иногда испытывает панические атаки, однако не высказывает жалоб. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович.
«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится», — цитирует защитник РИА Новости.
Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего по маршруту из Афин в Вильнюс, пишут «Невские новости». Россиянку подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных белорусским Уголовным кодексом, отмечает телеканал «360». Девушка содержится под стражей в СИЗО КГБ в Минске.
В ходе допроса Сапега призналась в администрировании Telegram-канала, публикующего данные белорусских силовиков, напоминает «Свободная пресса». Ожидалось, что в понедельник россиянке предъявят обвинение. Следственные действия продолжатся во вторник.
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