Адвокат: вузы имеют резервы для снижения стоимости обучения

Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.

Представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что вузы ничего не сделали для подготовки к переходу на дистанционное обучение.

«МГУ ни к чему не было подготовлено. У нас случился кризис и все. Преподаватели не подготовлены, они не прошли переобучения для ведения онлайн-занятий, не подготовлены платформы, методики преподавания. Ничего не было», - говорит она.

В этой связи, по ее мнению, происходит закономерное снижение качества образования, то есть изменение условий договора об оказании образовательных услуг, которое требует пересмотра условий оплаты таких услуг.

При этом материальные ресурсы, которые были у МГУ для подготовки к этой ситуации, не были использованы, а потому они и могут стать тем резервом, который позволит снизить стоимость обучения, считает Ланская. В конце-концов, помощь государственному вузу может оказать само государство.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко в эфире НСН поддержал последнюю инициативу Ланской и предложил государству помочь вузам деньгами, за счет этой помощи сами вузы смогли бы пересчитать стоимость обучения для студентов.

Ранее с похожей идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, который на пресс-конференции НСН призвал российские власти простимулировать из фонда благосостояния вузовских преподавателей готовить качественные онлайн-лекции.

