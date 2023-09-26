Адвокат: Учителя имеют право выгонять детей из класса

Учитель имеет право выгнать ребенка из класса в случае, если он себя плохо ведет. Об этом заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

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Он напомнил, что в каждом учебном заведении существуют правила внутреннего распорядка, и, в случае неподобающего поведения ученика педагог имеет право изолировать его от основной массы учеников.

«Поэтому если учитель в культурной форме для предотвращения недобросовестного поведения ученика выставит его из класса, никакого нарушения в этом не будет», - сказал Багатурия.

Адвокат уточнил, что все действия, не связанные с физическим или моральным насилием со стороны учителя, допустимы.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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