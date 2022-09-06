Адвокат Трунов указал на юридические ошибки при жалобе на Гудкова
Статья, по которой хотят привлечь Гудкова, подразумевает обязательное лингвистическое заключение, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Заявление на комика Александра Гудкова после пародии на клип исполнителя SHAMAN «Я русский» было написано неправильно, перспектив у него нет вообще, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Что касается конкретно этого заявления… Обидно, что не обращались к адвокатам. Написали не туда и не то. Перспектив у этого заявления нет вообще, потому что статья УК 282 подразумевает наступление уголовной ответственности поле привлечения к административной в течение года. То есть, он должен был быть сначала привлечен к административной ответственности, а потом только можно писать заявление о возбуждении уголовного дела. До этого нельзя. Также эта статья возбуждается не СК РФ, а прокуратурой. Кроме этого, статья подразумевает обязательный мотив и получение экспертного заключения. К заявлению должно быть экспертное лингвистическое заключение, которое указывает, какие конкретно фразы и выражения подпадают под наказание. Какие до пяти лет лишения свободы, вы о чем говорите?», - сказал Трунов.
Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на комика Александра Гудкова. По словам чиновника, он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недовольство чиновника вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен карри».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Эндокринолог рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле
- Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ
- Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании
- МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
- В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
- Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
- Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций
- Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы
- СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности
- Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru