Адвокат Трунов указал на юридические ошибки при жалобе на Гудкова

«Что касается конкретно этого заявления… Обидно, что не обращались к адвокатам. Написали не туда и не то. Перспектив у этого заявления нет вообще, потому что статья УК 282 подразумевает наступление уголовной ответственности поле привлечения к административной в течение года. То есть, он должен был быть сначала привлечен к административной ответственности, а потом только можно писать заявление о возбуждении уголовного дела. До этого нельзя. Также эта статья возбуждается не СК РФ, а прокуратурой. Кроме этого, статья подразумевает обязательный мотив и получение экспертного заключения. К заявлению должно быть экспертное лингвистическое заключение, которое указывает, какие конкретно фразы и выражения подпадают под наказание. Какие до пяти лет лишения свободы, вы о чем говорите?», - сказал Трунов.

Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на комика Александра Гудкова. По словам чиновника, он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недовольство чиновника вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен карри».

