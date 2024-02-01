Адвокат Трунов обвинил «материнскую мафию» в ущемлении прав отцов при разводе

«Материнская мафия подразумевает борьбу и женскую солидарность. Обратите внимание: в органах воспитания детей работают женщины, судебная система тоже с женским лицом, в органах опеки работают женщины, в яслях - женщины, в школе - женщины. Вся эта структура имеет женское лицо, это откладывает свой отпечаток. Никто из отцов, которые считают, что их ребенка незаконно оставили с матерью, не пойдет в суд, потому что знает, что мужчины ничего не выигрывают», - сказал собеседник НСН.



Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

