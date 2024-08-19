Адвокат Тарнопольская назвала высокой вероятность банкротства Блиновской
Суд, с большой долей вероятности, признает блогера Елену Блиновскую банкротом. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская.
По её словам, это вполне возможно, особенно с учётом того, что целью такого банкротства является реализация имущества «королевы марафонов» для погашения налоговой задолженности.
«Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд, конечно, назначить в таком банкротстве не даст», — указала эксперт.
Ранее Савёловский районный суд Москвы начал слушания по уголовному делу в отношении Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретённых преступным путём, а также неправомерном обороте платежей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru