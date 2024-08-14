Блиновской продлили арест на полгода

Савеловский суд Москвы продлил арест блогера Елены Блиновской, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

Как отмечается, на этот раз содержание под стражей продлено на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, неправомерном обороте средств платежей. Свою вину блогер признала частично.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской на один месяц, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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