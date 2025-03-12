Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве
Сообщения о якобы самоубийстве экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), появившиеся в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Об этом РБК заявил его адвокат.
По словам юриста, в 13:00 он был в колонии у Стрелкова, который чувствовал себя хорошо и собирался в баню.
«Затем я заходил к начальнику колонии, поздравлял его с профессиональным праздником, всё было спокойно», — заключил он.
Также информацию о якобы самоубийстве Стрелкова опровергли в УФСИН по Кировской области.
Ранее Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался смягчать приговор Стрелкову, который получил четыре года лишения свободы по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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