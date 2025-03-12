Адвокат Стрелкова опроверг сообщения о его самоубийстве

По словам юриста, в 13:00 он был в колонии у Стрелкова, который чувствовал себя хорошо и собирался в баню.

«Затем я заходил к начальнику колонии, поздравлял его с профессиональным праздником, всё было спокойно», — заключил он.

Также информацию о якобы самоубийстве Стрелкова опровергли в УФСИН по Кировской области.

Ранее Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался смягчать приговор Стрелкову, который получил четыре года лишения свободы по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

