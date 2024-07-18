Адвокат: Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию Кирово-Чепецка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

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По его словам, это исправительная колония №5 в Кировской области для бывших сотрудников силовых структур.

«На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», - заключил юрист.

Ранее Мосгорсуда назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчать приговор отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ЭкстремизмУголовное НаказаниеКолонияИгорь Стрелков

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