Адвокат: Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка
Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию Кирово-Чепецка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Александр Молохов.
По его словам, это исправительная колония №5 в Кировской области для бывших сотрудников силовых структур.
«На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», - заключил юрист.
Ранее Мосгорсуда назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчать приговор отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru