Стрелков решил идти в президенты России

Экс-глава Министерства обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в письме из следственного изолятора призвал своих сторонников сформировать штаб по его выдвижению на выборах президента весной 2024 года, сообщает РБК.

Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

Заявление зачитал его соратник Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова». Стрелков начинает сбор подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

Бывший министр обороны в 2014 году также был одним из лидеров ополчения в Донбассе, однако уже в августе он был отстранен от должности. Стрелков неоднократно выражал намерение поехать в зону проведения специальной военной операции. При этом экс-министр критиковал руководство РФ и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Он был арестован в июле 2023 года за призывы к экстремизму. Его правозащитник Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело. По словам Стрелкова, поводом для расследования стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных.

На днях адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по делу его подзащитного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииУголовное ДелоДНРИгорь Стрелков

Горячие новости

Все новости

партнеры