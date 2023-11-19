Стрелков решил идти в президенты России

Заявление зачитал его соратник Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова». Стрелков начинает сбор подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

Бывший министр обороны в 2014 году также был одним из лидеров ополчения в Донбассе, однако уже в августе он был отстранен от должности. Стрелков неоднократно выражал намерение поехать в зону проведения специальной военной операции. При этом экс-министр критиковал руководство РФ и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Он был арестован в июле 2023 года за призывы к экстремизму. Его правозащитник Александр Молохов заявил, что следствие засекретило дело. По словам Стрелкова, поводом для расследования стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных.

На днях адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по делу его подзащитного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

