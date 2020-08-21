Адвокат списал признание Ефремовым вины на алкоголь

Актёр Михаил Ефремов поначалу признал вину за смертельное ДТП потому, что был пьян, заявил в суде его адвокат Эльман Пашаев. По словам защитника, артист «после 300 граммов отключается, вообще ничего не помнит», передаёт РИА Новости.

Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своем отводе

Как известно, через несколько дней после ДТП Пашаев объявил, что Ефремов вину всё же не признаёт. Адвокат утверждал, что нашёл доказательства его невиновности. На этой неделе он представил их в суде: в частности, привёл в суд слепого на один глаз свидетеля, который якобы видео артиста не на водительском, а на пассажирском сиденье.

Ефремов никогда не признавал вину в смертельном ДТП, заявила в суде и его жена Софья Кругликова, пишет RT.

На допросе в суде женщина заявила, что после 200 граммов Ефремов «теряет мозг», а после 300 граммов «вообще ничего не помнит» и поутру не помнит, где оставил машину, сообщает KP.Ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАлкогольМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме