Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своем отводе

А ранее адвокат Ефремова заявил, что ДТП с участием актера могли устроить хакеры. Эльман Пашаев подчеркнул, что в автотехнической экспертизе, проведенной по делу о смертельном ДТП с участием актера, незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил адвокат артиста.

Также защитник подчеркнул, что без внимания осталась не только электроника машины. Пашаев отметил, что «не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана».

