Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Как пишет ТАСС, об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет.
Павлов отметил, что соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля, отмечает RT.
Напомним, Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне, пишут Известия.
Ранее стало известно, что советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова изолировали в московском СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Она отметила, что Сафронова перевели в отдельную камеру.
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