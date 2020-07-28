Адвокат сообщил об отказе Сафронова от сделки со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Как пишет ТАСС, об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Он отметил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет.

Павлов отметил, что соответствующее предложение было озвучено ещё 13 июля, отмечает RT.

Напомним, Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне, пишут Известия.