Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской

Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества блогера Елены Блиновской. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила её адвокат Наталия Сальникова.

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По словам юриста, это позволит женщине погасить долги по налогам.

«Блиновская готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятие ареста с иного имущества», - пояснила Сальникова.

Ранее супруг Елены Блиновской бизнесмен Алексей отправился в зону проведения спецоперации, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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