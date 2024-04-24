Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской
24 апреля 202413:59
Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества блогера Елены Блиновской. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила её адвокат Наталия Сальникова.
По словам юриста, это позволит женщине погасить долги по налогам.
«Блиновская готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятие ареста с иного имущества», - пояснила Сальникова.
Ранее супруг Елены Блиновской бизнесмен Алексей отправился в зону проведения спецоперации, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru