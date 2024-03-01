Адвокат: Следственный комитет прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа

Следственный комитет РФ полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), а также её супруга Артёма Чекалина. Как сообщает ТАСС, об этом заявил адвокат Константин Третьяков.

От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора

По его словам, его клиенты полностью погасили свой долг, выплатив государству порядка 500 млн рублей, в том числе штрафы и пени.

«1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления», - указал Третьяков, добавив, что арест со счетов и имущества Чекалиных был снят.

Ранее Валерия Чекалина заявила, что решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Уголовное ДелоДолгиБлогерНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры