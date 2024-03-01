Адвокат: Следственный комитет прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа

По его словам, его клиенты полностью погасили свой долг, выплатив государству порядка 500 млн рублей, в том числе штрафы и пени.

«1 марта 2024 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления», - указал Третьяков, добавив, что арест со счетов и имущества Чекалиных был снят.

Ранее Валерия Чекалина заявила, что решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

