Адвокат: Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По словам юриста, отказ следователя является необоснованным.
«Среди свидетелей защиты были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», - подчеркнул он.
Буйновский добавил, что Попов не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, несмотря на это их передали в военную прокуратуру.
Ранее адвокат заявил, что защита настаивает на допросе восьми командиров, включая генералов и полковников, которые могут подтвердить невиновность Попова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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