Адвокат: Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова

По словам юриста, отказ следователя является необоснованным.



«Среди свидетелей защиты были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», - подчеркнул он.



Буйновский добавил, что Попов не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, несмотря на это их передали в военную прокуратуру.

Ранее адвокат заявил, что защита настаивает на допросе восьми командиров, включая генералов и полковников, которые могут подтвердить невиновность Попова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

