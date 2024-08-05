Адвокат: Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги
Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги, врачи намерены принять решение в течение суток. Об этом сообщает RT.
В мае текущего года блогер упал с самоката и сломал ногу, позже в месте перелома началось нагноение.
Адвокат Била Хамзат Шаро рассказал, что медики поставят его перед выбором, если в ближайшие два дня «не будет процесса заживления».
«Эдварда... могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь», — сказал юрист, сославшись при этом на друзей блогера.
Ранее Эдвард Бил был экстренно госпитализирован из московского спецприемника, у него заподозрили заражение крови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Адвокат: Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru