Адвокат: Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги, врачи намерены принять решение в течение суток. Об этом сообщает RT.

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В мае текущего года блогер упал с самоката и сломал ногу, позже в месте перелома началось нагноение.

Адвокат Била Хамзат Шаро рассказал, что медики поставят его перед выбором, если в ближайшие два дня «не будет процесса заживления».

«Эдварда... могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь», — сказал юрист, сославшись при этом на друзей блогера.

Ранее Эдвард Бил был экстренно госпитализирован из московского спецприемника, у него заподозрили заражение крови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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