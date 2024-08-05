Адвокат: Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

В мае текущего года блогер упал с самоката и сломал ногу, позже в месте перелома началось нагноение.

Адвокат Била Хамзат Шаро рассказал, что медики поставят его перед выбором, если в ближайшие два дня «не будет процесса заживления».

«Эдварда... могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь», — сказал юрист, сославшись при этом на друзей блогера.

Ранее Эдвард Бил был экстренно госпитализирован из московского спецприемника, у него заподозрили заражение крови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

