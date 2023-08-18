Адвокат: СК просит арестовать сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Он напомнил, что правозащитнику предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО).

«Следствие просит суд заключить Григория Мельконьянца под стражу», - сказал юрист.

Ранее правозащитник был задержан, по данным СМИ у него и 14 его соратников прошли обыски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».