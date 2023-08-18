Адвокат: СК просит арестовать сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
18 августа 202316:45
Адвокат Михаил Бирюков заявил, что Следственный комитет РФ настаивает на аресте сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что правозащитнику предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО).
«Следствие просит суд заключить Григория Мельконьянца под стражу», - сказал юрист.
Ранее правозащитник был задержан, по данным СМИ у него и 14 его соратников прошли обыски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru