Адвокат: Штраф родителей выпускницы из Владивостока – это показательная порка
Тимур Маршани заявил НСН, что правоохранительные органы вошли в противостояние с гражданским обществом после штрафа родителей выпускницы из Владивостока.
Родители школьницы, которая пришла на выпускной в полицейской форме, будут оштрафованы. Об этом сообщили в российском управлении министерства внутренних дел по Приморскому краю, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором запечатлено появление на выпускном школьников в БДСМ-костюмах и девушки в форме полицейского. В ведомстве напомнили, что за ношение формы российских правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Адвокат Тимур Маршани отметил в интервью НСН, что де-юре решение о штрафе принято верное. Но защитник считает, что де-факто оно является показательной поркой.
«Безусловно, это просто показательная порка, которой подвергли ребенка и ее родителей. Если дифференцировать подход наших правоохранителей к действиям девочки, надо говорить о необходимости оценивать все факторы. Одно дело, когда человек использует атрибуты государственной власти и правоохранительных органов с целью мошеннических действий, чтобы путем обмана и злоупотреблением доверием завладеть имуществом граждан. Совсем другое, когда эти атрибуты, в том числе форма, используются, на выпускном или, скажем, карнавале без каких-либо призывов в отношении сотрудников правоохранительных органов или системы в целом. Когда же однобоко трактуют действия ребенка, это недопустимо в корне», - заявил Маршани.
По мнению адвоката, штраф родителей выпускницы из Владивостока лишний раз демонстрирует противостояние правоохранительной системы и гражданского общества.
«Ребенок ничего дурного не имел ввиду, не стремился унизить сотрудников полиции в целом. Нужно было терпимей отнестись к этому вопросу и применить предупреждение в качестве меры ответственности. Но принято скоропалительное решение, основанное на диссонирующем эффекте эпатажа», - отметил защитник.
Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН призвал не расценивать поведение подростков как сознательное нарушение общественных норм и закона. По его словам, молодые люди находятся в таком возрасте, когда их обуревают противоречивые желания — выделиться из толпы и стать частью общества.
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