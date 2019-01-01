Адвокат: Штраф родителей выпускницы из Владивостока – это показательная порка

Родители школьницы, которая пришла на выпускной в полицейской форме, будут оштрафованы. Об этом сообщили в российском управлении министерства внутренних дел по Приморскому краю, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором запечатлено появление на выпускном школьников в БДСМ-костюмах и девушки в форме полицейского. В ведомстве напомнили, что за ношение формы российских правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Адвокат Тимур Маршани отметил в интервью НСН, что де-юре решение о штрафе принято верное. Но защитник считает, что де-факто оно является показательной поркой.

«Безусловно, это просто показательная порка, которой подвергли ребенка и ее родителей. Если дифференцировать подход наших правоохранителей к действиям девочки, надо говорить о необходимости оценивать все факторы. Одно дело, когда человек использует атрибуты государственной власти и правоохранительных органов с целью мошеннических действий, чтобы путем обмана и злоупотреблением доверием завладеть имуществом граждан. Совсем другое, когда эти атрибуты, в том числе форма, используются, на выпускном или, скажем, карнавале без каких-либо призывов в отношении сотрудников правоохранительных органов или системы в целом. Когда же однобоко трактуют действия ребенка, это недопустимо в корне», - заявил Маршани.