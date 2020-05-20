Адвокат: Разделение дел сестёр Хачатурян надо обжаловать в Басманном суде, а не в ООН

«Здесь нужно исходить из того, что, по мнению обвиняемых, и, по мнению общественности, им, действиями отца, была причинена психотравмирующая ситуация. Конечно, жертв домашнего насилия необходимо оберегать от переживаний по этому поводу, если это возможно. Но в данной ситуации, орган, в который они обратились, не является руководящим по отношению к следственным органам, которые занимаются этим делом. Если следователь посчитал необходимым выделение уголовного дела, это может быть обжаловано в Басманном суде», - сказала адвокат.

Она также сообщила, что процесс второго дела будет проходить в упрощённом порядке и второй раз допрашивать всех обвиняемых нецелесообразно.

«Кроме того, когда одна из девочек была признана не осознающей своих действий, совершенно необязательно допрашивать второй раз всех обвиняемых по данному делу, достаточно приобщить показания к материалам дела. Ведь там процесс идёт в упрощённом порядке, и второе дело не будет рассматриваться также как и первое. Дважды допрашивать их нецелесообразно», - добавила Людмила Айвар.

Ранее в беседе с НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила приговор, вынесенный омским районным судом по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и ее сожитель в наказание ставили на колени на гречку. Они были приговорены к 1,5 и 4,5 годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

«Четыре с половиной года - очень маленький срок для этого отчима - истязателя, также несоразмерно преступлению наказание и для матери. Налицо крах морального человеческого облика. …Чем с такими родителями, лучше жить у посторонних людей, которые испытывают тёплые чувства к ребёнку. Даже, на худой конец, детдом лучше, чем такие нелюди», - заявила Ирина Волынец.

