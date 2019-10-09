Адвокат рассказала подробности дела Марьянова

«Дело закончено, завершено расследование по двум статьям. Сейчас дело направлено в прокуратуру, по закону она обязана в течение 10 дней принять решение либо об отправлении дела обратно следователю, если он обнаружит какие-то недочеты, либо направляет дело в суд. Максимальный срок – 17 октября, к этому моменту мы уже будем знать, какова судьба дела. В свою очередь, защитники Богдановой подали ходатайство о том, чтобы дело было прекращено, потому что она ни в чем не виновата, а смерть явилась результатом несчастного случая. Мы в свою очередь неоднократно подавали ходатайство о том, чтобы обвинение было усилено еще двумя статьями – незаконная медицинская деятельность, которую вела Богданова, и незаконное лишение свободы. В последнем нам отказывают, а по незаконной деятельности – это уже якобы вопрос не к СК. Но с адвокатом, который представляет интересы Марьянова, мы настаиваем на том, что это в их компетенции. Все доказательства собраны в конкретном деле. Я полагаю, что, скорее всего, прокуратура отклонит все ходатайства наши и других защитников, и дело должно пойти в суд. Но мы можем просить в дальнейшем возбудить дело по этим статьям», - добавила она.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. По версии следствия, в центре «Феникс» он находился с 6 по 15 октября и в эти дни не раз жаловался другим клиентам и консультантам, что ему плохо и что у него болит нога. Судмедэксперт считает, что если бы больного направили на лечение после первых жалоб и до развития клинических признаков тяжелого шока, его можно было бы спасти.

