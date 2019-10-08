СК назвал причину смерти актёра Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России завершил расследование по делу о смерти актёра Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Причиной смерти артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

По версии следствия, актёр находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября. Несмотря на жалобы Марьянова на боль в ноге, директор центра отказывала ему в вызове скорой и переводе в больницу, так как считала необходимым продолжить лечение в стенах клиники. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», артисту вводили «галоперидол» и «феназепам», приобретённые у неизвестных производителей.

В Следственном комитете уверены, что актёра удалось бы спасти, если была бы вовремя оказана медицинская помощь. Уголовное дело в отношении руководителя центра Оксаны Богдановой направлено в суд., пишет Ura.ru. Ей предъявляют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть пациента по неосторожности, а также оставление в опасности.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Ему было 47 лет. Артист был похоронен на Химкинском кладбище, на церемонию прощания пришли около тысячи человек.

