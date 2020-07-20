Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

Актёр Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП, «никак не может расслабиться» и до сих пор очень сильно переживает. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передаёт РБК.

Ефремов завершил знакомство с материалами дела о смертельном ДТП

По словам Пашаева, артист читает книги и смотрит телеканал «Культура» и спортивные каналы, за новостями в интернете не следит.

На днях друг семьи рассказал журналистам, что Ефремов полностью отказался от алкоголя и «читает взахлеб новинки литературы», на которые раньше у него не хватало времени, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Домашний АрестМихаил Ефремов
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