Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

По словам Пашаева, артист читает книги и смотрит телеканал «Культура» и спортивные каналы, за новостями в интернете не следит.

На днях друг семьи рассказал журналистам, что Ефремов полностью отказался от алкоголя и «читает взахлеб новинки литературы», на которые раньше у него не хватало времени, сообщает телеканал «360».

