Адвокат рассказал о наказании за работу на ЦРУ в России

Так юрист ответил на заявление замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу о том, что спецслужба готова к вербовке российских граждан, не согласных с проведением спецоперации на Украине. По словам Юкши, срок лишения свободы зависит от важности полученной иностранной разведкой социологической, финансовой, технологической, экономической информации или данных о работе транспорта.

Адвокат отметил и негативную моральную сторону госизмены. Он заявил, что верить в золотые горы, которые обещает иностранное государство, бессмысленно, и назвал измену Родине низшей точкой падения личности. Юкша также подчеркнул, что предатели в любом случае останутся изгоями.

Ранее Мосгорсуд признал бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам колонии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

