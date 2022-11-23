Адвокат рассказал о наказании за работу на ЦРУ в России

Сотрудничество с ЦРУ и с любой другой иностранной спецслужбой попадает под действие статьи 275 УК РФ «Государственная измена», по ней предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат Янис Юкша порталу NEWS.ru.

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Так юрист ответил на заявление замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу о том, что спецслужба готова к вербовке российских граждан, не согласных с проведением спецоперации на Украине. По словам Юкши, срок лишения свободы зависит от важности полученной иностранной разведкой социологической, финансовой, технологической, экономической информации или данных о работе транспорта.

Адвокат отметил и негативную моральную сторону госизмены. Он заявил, что верить в золотые горы, которые обещает иностранное государство, бессмысленно, и назвал измену Родине низшей точкой падения личности. Юкша также подчеркнул, что предатели в любом случае останутся изгоями.

Ранее Мосгорсуд признал бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам колонии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУголовный КодексГосизмена
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