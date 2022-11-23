Адвокат рассказал о наказании за работу на ЦРУ в России
Сотрудничество с ЦРУ и с любой другой иностранной спецслужбой попадает под действие статьи 275 УК РФ «Государственная измена», по ней предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат Янис Юкша порталу NEWS.ru.
Так юрист ответил на заявление замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу о том, что спецслужба готова к вербовке российских граждан, не согласных с проведением спецоперации на Украине. По словам Юкши, срок лишения свободы зависит от важности полученной иностранной разведкой социологической, финансовой, технологической, экономической информации или данных о работе транспорта.
Адвокат отметил и негативную моральную сторону госизмены. Он заявил, что верить в золотые горы, которые обещает иностранное государство, бессмысленно, и назвал измену Родине низшей точкой падения личности. Юкша также подчеркнул, что предатели в любом случае останутся изгоями.
Ранее Мосгорсуд признал бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам колонии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru