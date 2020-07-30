Адвокат рассказал, когда Ефремов даст показания

Актёр Михаил Ефремов по закону имеет право дать показания в любой момент и, вероятно, сделает это в конце судебного процесса, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Он отметил, вменяемая артисту статья по делу о смертельном ДТП не предусматривает привлечения присяжных, передаёт ТАСС.