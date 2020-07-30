Адвокат рассказал, когда Ефремов даст показания
Актёр Михаил Ефремов по закону имеет право дать показания в любой момент и, вероятно, сделает это в конце судебного процесса, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Он отметил, вменяемая артисту статья по делу о смертельном ДТП не предусматривает привлечения присяжных, передаёт ТАСС.
Пашаев также рассказал, что его подзащитный по-прежнему не признаёт вину. Это исключает возможность рассмотрения дела в особом порядке, который бы позволил снизить Ефремову снизить минимальный предел наказания. Наказание в таком случае составило бы меньше пяти лет колонии, а сейчас артисту грозит от пяти до 12 лет.
По версии следствия, Ефремов на своём джипе устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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