Адвокат просит суд учесть чемпионство и благотворительность Кокорина
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова призвал суд, при вынесении приговора, учесть, что футболист занимается благотворительностью, также стал чемпионат России в составе «Зенита», передает АГН «Москва».
В ходе прений сторон в Пресненском суде защитник отметила, что Кокорин включён в список для награждения медалью за победу в чемпионате страны по футболу, несмотря на его арест. Она также утверждала, что футболист осознал свою ошибку, которая произошла на эмоциях, спонтанно, без предварительного сговора.
Адвокат также перечислила некоторые эпизоды из благотворительной деятельности Кокорина, включая спонсорскую помощь в детских спортивных турнирах и тяжелобольным людям. Она попросила суд избрать меру пресечения, не предусматривающую лишение свободы.
Между тем, как рассказал Кокорин Телеканалу «360», о первом чемпионстве в своей футбольной карьере он узнал от «продольного» - так на уголовном сленге называют сотрудника СИЗО, который дежурит в коридоре. Ранее прокурор Светлана Тарасова попросила суд признать всех подсудимых виновными и отправить Кокорина и его брата Кирилла в колонию на полтора года, а Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого – на один год и пять месяцев.
Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов отметил в эфире НСН адекватность затребованного наказания с учетом всех статей обвинения.
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