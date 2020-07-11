Близкие погибшего водителя потребовали от Ефремова 40 млн рублей

В числе потерпевших супруга, брат и двоих сыновей погибшего водителя Сергея Захарова. Также его гражданская жена изъявила намерение стать потерпевшей.

Через несколько дней после ДТП Михаил Ефремов признал вину и заявил о готовности помочь деньгами семье погибшего и понести законное наказание. Позже адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вину в инциденте и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — в связи с тем, что в ДТП участвовал его автомобиль.

Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.

Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

