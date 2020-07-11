Близкие погибшего водителя потребовали от Ефремова 40 млн рублей
Потерпевшие в деле российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, объявили сумму морального ущерба. Они требуют от Ефремова возместить им более 40 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».
В числе потерпевших супруга, брат и двоих сыновей погибшего водителя Сергея Захарова. Также его гражданская жена изъявила намерение стать потерпевшей.
Через несколько дней после ДТП Михаил Ефремов признал вину и заявил о готовности помочь деньгами семье погибшего и понести законное наказание. Позже адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вину в инциденте и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — в связи с тем, что в ДТП участвовал его автомобиль.
Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.
Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
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