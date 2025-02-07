Адвокат Почуев: Осужденного за убийство историка Соколова не пустили на СВО

Петербургского историка Олега Соколова, отбывающего наказание за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, не пустили на специальную военную операцию (СВО). Как пишет РИА Новости, об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

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Юрист отметил, что Соколов неоднократно заявлял о готовности «искупить вину кровью» и заключить контракт с Минобороны РФ, но всегда получал отказ.

Почуев пояснил, что причиной стал возраст историка, которому уже 68 лет, тогда как предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет.

Ранее Соколов убил свою сожительницу, аспирантку 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил её тело с целью сокрытия улик. Суд назначил ему 12 лет и шесть месяцев лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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