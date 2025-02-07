Адвокат Почуев: Осужденного за убийство историка Соколова не пустили на СВО

Юрист отметил, что Соколов неоднократно заявлял о готовности «искупить вину кровью» и заключить контракт с Минобороны РФ, но всегда получал отказ.

Почуев пояснил, что причиной стал возраст историка, которому уже 68 лет, тогда как предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет.

Ранее Соколов убил свою сожительницу, аспирантку 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил её тело с целью сокрытия улик. Суд назначил ему 12 лет и шесть месяцев лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».