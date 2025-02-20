Адвокат опроверг «секретное» ходатайство Михаила Ефремова об УДО
20 февраля 202513:23
Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова заявил, что у него не информации о подаче его подзащитным «секретного» ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).
В беседе с NEWS.ru Юрий Падалко также заявил, что «не знает, что такое секретный формат».
Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что Ефремов якобы в «секретном формате» подал ходатайство об УДО. Прошение якобы должны рассмотреть в ближайшие две недели. Артист, как утверждает канал, в прошении указал на проблемы со здоровьем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru