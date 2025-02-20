СМИ: Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, «секретно» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, заключенный обсудил перспективы своего УДО с руководством колонии. Ефремов отмечал, что испытывает проблемы с сердцем, легкими и зрением, «исправно ежедневно» работает — шьет форму для заключенных и выполняет план, помогает с художественной самодеятельностью в учреждении. Также актер рассказал о регулярных походах в храм, причастиях и исповеди. По словам Ефремова, он «неоднократно раскаивался», осмыслил свои прошлые выговоры, «к воле готов» и будет жить по-новому.
Ходатайство артиста могут рассмотреть в ближайшие две недели.
Ранее бывший адвокат Ефремова Андрей Алешкин назвал очень высокими шансы артиста освободиться по УДО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru