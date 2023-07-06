Адвокат: Олега Митволя перевели под домашний арест

По его словам, соответствующее решение было принято Пятым апелляционным судом общей юрисдикции, удовлетворив апелляционные жалобы защитников чиновника.

«Суд... отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске», - заключил Обозов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Олег Митволь, которого обвинили в хищении более 900 млн рублей, заключил сделку со следствием, сообщает RT.