Адвокат: Олега Митволя перевели под домашний арест

Адвокат Александр Обозов, представляющий интересы председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, заявил, что его подзащитному смягчили меру пресечения, сообщает ТАСС.

СМИ: Завершено расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

По его словам, соответствующее решение было принято Пятым апелляционным судом общей юрисдикции, удовлетворив апелляционные жалобы защитников чиновника.

«Суд... отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске», - заключил Обозов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Олег Митволь, которого обвинили в хищении более 900 млн рублей, заключил сделку со следствием, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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