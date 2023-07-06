Адвокат: Олега Митволя перевели под домашний арест
Адвокат Александр Обозов, представляющий интересы председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, заявил, что его подзащитному смягчили меру пресечения, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение было принято Пятым апелляционным судом общей юрисдикции, удовлетворив апелляционные жалобы защитников чиновника.
«Суд... отказал следователю в ходатайстве о продлении нашему подзащитному срока содержания под стражей и отправил его под домашний арест в Красноярске», - заключил Обозов.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Олег Митволь, которого обвинили в хищении более 900 млн рублей, заключил сделку со следствием, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru