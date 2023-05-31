СМИ: Завершено расследование дела Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске
Следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что после того, как с материалами ознакомятся обвиняемые и их адвокаты, дело направят в прокуратуру Красноярского края. В случае утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд.
Ранее Митволя обвинили в хищении 900 млн рублей при проектировании и строительстве метро в Красноярске. Кроме него по этому же делу был арестован экс-глава красноярского Краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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