В Москве задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей
Полиция задержала 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, который нашел в центре Москвы сверток с 1 млн рублей внутри. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, мужчина обнаружил бесхозный сверток, прогуливаясь по городу, и решил оставить находку себе. Однако позже выяснилось, что деньги принадлежат другому гражданину: находясь на парковке вдоль Мантулинской улицы, тот положил сверток на крышу своего автомобиля и, отвлекшись на разговор по телефону, уехал. При этом наличные упали на проезжую часть.
«Полицейские задержали "миллионера"и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную частью денежных средств приезжий успел потратить», — отметили в МВД.
Против гостя столицы возбудили уголовное дело о краже, мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Москве задержали подростка, который планировал подрыв газопровода, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Изменение призывного возраста не коснется отсрочек от армии
- СМИ: Задержана замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота
- Путин: Россия списала странам Африки долгов на $23 млрд
- Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине
- Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
- Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
- Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина ушло за рекордные 26 млн руб.
- Обновленные вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа
- Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний
- Песков заявил, что Россия планирует провести третий саммит с Африкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru