В Москве задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей

По данным правоохранителей, мужчина обнаружил бесхозный сверток, прогуливаясь по городу, и решил оставить находку себе. Однако позже выяснилось, что деньги принадлежат другому гражданину: находясь на парковке вдоль Мантулинской улицы, тот положил сверток на крышу своего автомобиля и, отвлекшись на разговор по телефону, уехал. При этом наличные упали на проезжую часть.

«Полицейские задержали "миллионера"и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную частью денежных средств приезжий успел потратить», — отметили в МВД.

Против гостя столицы возбудили уголовное дело о краже, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве задержали подростка, который планировал подрыв газопровода, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

