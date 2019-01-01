Адвокаты выступили за раскрытие данных наркоманов без их согласия
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН поддержал законопроект Минюста, который позволит раскрывать данные наркозависимых без их согласия
Минюст России разработал законопроект, ограничивающий врачебную тайну для наркозависимых. Согласно документу, контролирующим органам предоставят доступ к информации о лечении и реабилитации осужденных наркозависимых граждан. Разработчики предлагают дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона («Соблюдение врачебной тайны по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного»), сообщает агентство «РИА Новости».
В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов рассказал, почему законопроект Минюста должен быть принят.
«Мне эта инициатива нравится, она направлена на то, чтобы многие гражданско-правовые отношения были в обществе достаточно прозрачны. Действительно, наркозависимый человек не может обеспечивать все требования безопасности, как социальные, так и материальные. Я считаю, что такие вопросы вполне уместно ставить в анкете на получение кредитов, должностей, либо при совершении социально-правовых сделок» - отметил он.
Кроме того, адвокат добавил, что контролирующим органам должны быть доступны сведения обо всех наркозависимых, вне зависимости, совершали они ранее преступления или нет.
«Я считаю, что сам диагноз «наркозависимый» говорит о том, что человек страдает очень серьезным заболеванием. И вступая в контакт с данным человеком, необходимо данный нюанс учитывать. Я считаю, это благоприятно скажется на многих гражданско-правовых вопросах. Наркозависимый человек – это бомба замедленного действия. И люди должны знать о своем, в первую очередь, социальном риске, вступая в какие-либо отношения с таким человеком» - заключил он.
В свою очередь главный нарколог Минздрава не поддержал данную инициативу и заявил, что она может привести к перегибам и нарушениям.
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