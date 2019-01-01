Адвокаты выступили за раскрытие данных наркоманов без их согласия

Минюст России разработал законопроект, ограничивающий врачебную тайну для наркозависимых. Согласно документу, контролирующим органам предоставят доступ к информации о лечении и реабилитации осужденных наркозависимых граждан. Разработчики предлагают дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона («Соблюдение врачебной тайны по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного»), сообщает агентство «РИА Новости».

В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов рассказал, почему законопроект Минюста должен быть принят.

«Мне эта инициатива нравится, она направлена на то, чтобы многие гражданско-правовые отношения были в обществе достаточно прозрачны. Действительно, наркозависимый человек не может обеспечивать все требования безопасности, как социальные, так и материальные. Я считаю, что такие вопросы вполне уместно ставить в анкете на получение кредитов, должностей, либо при совершении социально-правовых сделок» - отметил он.