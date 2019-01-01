Главный нарколог Минздрава раскритиковал Минюст за раскрытие данных наркоманов

В эфире НСН главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн раскритиковал предложение Минюста. По его словам, доступ к медицинским данным наркозависимых можно открывать для правоохранительных органов лишь в том случае, если гражданин ранее совершал какие-либо правонарушения.

«Это давняя тяжба. Этот вопрос скорее надо к юристам Минздрава адресовать. Потому что по нашему закону 323 никакая передача персональных данных невозможна. Я считаю, что не нужно это разрешать. Потому что социальные ограничения, ущемления в социальных правах в связи с заболеванием это неправильно. Вот для криминалитета я им предлагал уже такую историю. Сквозной регистр, открытый для полицейских и для врачей должен быть для потребителей наркотиков, которые уже имеют административные или уголовные правонарушения и это зафиксировано. Есть такая часть преступников. Вот в отношении их, да, я считаю, что можно открывать данные. А они всех хотят. В этом весь ужас. А там больше половины людей сами приходят лечиться, добровольно, их никто не заставляет. Преступления не совершали», - объяснил собеседник НСН.

Ранее в Минздраве подготовили перечень требований к работе центров немедицинской реабилитации наркозависимых. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН рассказал, что на сегодняшний день работа негосударственных реабилитационных центров никак не регламентируется, и узнать, как обращаются там с людьми, можно только по отзывам.

