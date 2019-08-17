Адвокат заступилась за мать, купившую психотропный препарат для сына
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН назвала виновных в задержании россиянки, купившей через Интернет психотропный препарат для больного сына.
Прокурaтурa объявилa о нaчaле проверки зaконности возбуждения уголовного делa по фaкту зaкaзa и получения по почте женщиной зaрубежного психотропного препaрaтa для стрaдaющего эпилепсией несовершеннолетнего сынa. Ведомство тaкже выяснит, почему женщинa не моглa купить лекaрство в России нa зaконных основaниях.
15 aвгустa сообщaлось, что в Москве зaдержaли женщину, купившую в интернете «Фризиум» для своего ребенкa, стрaдaющего эпилепсией. Ее зaдержaли сотрудники отделa по борьбе с контрaбaндой нaркотиков Тaможенной службы, когдa онa пришлa получaть посылку.
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН назвала ответственных за чистоту приобретения лекарств, оборот которых ограничен на территории Российской Федерации.
«Ответственность должны нести в первую очередь те, кто такие препараты выписывает и продает. В случае с приобретением психотропных препаратов для детей по рецепту врача через Интернет я считаю, доставка таких лекарств – это провокация со стороны и тех людей, кто продавал, и со стороны правоохранительных органов, которые операцию спланировали и пришли с наручниками к людям, которые приобретали лекарство для ребенка. Конечно, следствие должно быть. Но дело должно быть возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту продажи лекарства через Интернет, чтобы выяснить, кто же виноват в сложившейся ситуации», - считает адвокат.
Людмила Айвар призывает следственные органы учитывать обстоятельства приобретения зaрубежного психотропного лекарства через Сеть.
«Сейчас люди гораздо чаще заказывают препарат через Интернет с доставкой на дом. И это не значит, что они имели умысел приобрести запрещенный для свободного оборота лекарственный препарат. Жизнь ребенка на волоске. Считанные часы для того, чтобы ввести тот или иной препарат. Процедура его получения занимает достаточно много времени, если только в условиях стационара врачи его предоставляют и оказывают помощь. И родители совершают действия, которые идут против закона, но от которых зависит жизнь ребенка. Это смягчающие обстоятельства. Нужно очень серьезно подходить к этому вопросу.
А если история связана с незаконным приобретением препарата из ограниченного оборота, который люди пытались купить, прикрываясь болезнью ребенка, тогда, конечно, это уголовная ответственность», - заявила юрист.
Эксперт отметила, что, приобретая лекарство, люди часто слепо доверяют рекомендациями врачей. По ее мнению, медики обязаны знать и разъяснять пациенту правила приобретения лекарств, оборот которых ограничен в нашей стране.
«Чтобы не возникали такие истории, нужно обязать врачей под роспись уведомлять людей о том, что оборот определенных лекарств ограничен на территории Российской Федерации либо предоставлять соответствующие рецепты для приобретения», - считает почётный адвокат России.
Напомним, в июле была задержана россиянка Елена Боголюбова, которая также через Интернет заказала лекарство, назначенное врачом. В отношении нее уголовное дело не было возбуждено. Годом ранее было открыто расследование по факту перепродажи Екатериной Конновой незарегистрированного в России сильнодействующего лекарства. Дело было закрыто вскоре после его начала.
Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН призвал к контролю отпуска медпрепаратов в онлайн-магазинах.
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